Protokoll eines Versagens: Wer ist schuld am Desaster in Beirut?

In anderen Berichten war auch die Rede davon, dass der Besatzung Treibstoff und Proviant ausgegangen seien. Im November 2013 beschlagnahmten die libanesischen Behörden die Ladung des Schiffes „Rhosus“. Nach ersten Erkenntnissen musste es aufgrund technischer Probleme im Hafen anlegen, der russische Kapitän Boris Prokoschew behauptet, in Beirut hätte zusätzliche Fracht abgeholt werden sollen. So oder so, eine Weiterfahrt wurde dem Schiff untersagt. Die gefährliche Ladung wurde vom Schiff getragen und im Hangar 12 untergebracht.