Prinz Philips Begräbnis: „Das ist unser Zeichen, dass wir an ihn denken“

In den Ortskernen wehen Union-Jack-Flaggen auf halbmast. Auch im Vorgarten eines Privathauses in Wraysbury, nur einen Steinwurf von Windsor entfernt. „Das ist unser kleines Zeichen, dass wir an ihn denken“, erzählt die Bewohnerin Joy Burry dem KURIER. „Ich sehe mich als Monarchistin, ich würde mich also nie der Queen widersetzen. Wir werden das Begräbnis vom Fernseher aus mitverfolgen.“