Die Windsors: Weinen mit der Queen

Was man nicht alles wissen kann, falls man es wissen will: Wie William und Harry miteinander umgehen; wie Kate und Meghan voneinander abgehen (wohl so ähnlich wie Kriemhild und Brünhild); wie Prinz Andrew in einen Sexskandal verwickelt ist; was es bei Hof zu essen gibt (nie Tomatensuppe oder rote Soße – Anpatzgefahr!); wo Prinz Charles Anzüge schneidern lässt (die elegantesten Doppelreiher, sagen Connaisseure); wer welche Schuhe trägt. Etc., etc.

Und was nützt uns all das Wissen bzw. Nicht-Wissen? Rein gar nichts. Friseur-Tratsch, irrelevante Dinge, fern unseres Alltags, not our cup of tea. Und dennoch berührt das Schicksal der Windsors Menschen in aller Welt. Wie ist das erklärbar?