Royaler Abschied: Das war Prinz Philips Trauerfeier

Nach dem knapp einstündigen Gottesdienst wurde der Sarg, dekoriert mit Admiralskappe und Marineschwert, in die königliche Gruft überstellt. Im weißen Blumenschmuck steckte ein letzter Brief der Queen. Seine endgültige Ruhestätte wird Philip erst zu einem späteren Zeitpunkt finden – in der Memorial Chapel, an der Seite seiner Frau.