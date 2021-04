Kurioses Detail zu Prinz Philips Beerdigung

Der verstorbene Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., Prinz Philip, wird am Samstag in Schloss Windsor westlich von London beerdigt. Aufgrund der Corona-Einschränkungen findet die Trauerfeier nur im engsten Familienkreis statt. Seine letzte Ruhestätte wird der Prinzgemahl allerdings erst finden, wenn auch die britische Monarchin verstorben ist. Bis dahin wird der Sarg des Duke of Edinburgh im königlichen Gewölbe auf einer schwarzen Marmorplatte aufgebahrt.

Prinz Philips Sarg steht seit über 30 Jahren bereit

Bei dem Sarg handelt es sich um eine Spezialanfertigung. Neu produziert wurde dieser allerdings nicht. Laut Andrew Leverton, der Direktor des königlichen Bestattungsunternehmens Leverton & Sons in London, steht der Sarg aus englischer Eiche bereits seit mindestens 30 Jahren bereit. Über das exakte Herstellungsdatum könne er aber keine Auskunft geben, so Leverton gegenüber The Times. Kurios: Das Unternehmen habe Philips Sarg, sowie jenen der Queen, bereits im Jahr 1991 von dem Bestattungsunternehmen JH Kenyon übernommen.