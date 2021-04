Wegen Harry könnte Kleiderordnung bei Prinz Philips Begräbnis geändert werden

Die britischen Royals werden bei der Trauerfeier für Prinz Philip einem Medienbericht zufolge aus Rücksicht auf Prinz Harry wohl keine Militäruniformen tragen. Die Queen wolle, dass die Männer der Familie zivile Kleidung tragen, schrieb die Zeitung The Sun unter Berufung auf Insider-Quellen in einem Bericht, den am Donnerstag auch der Guardian zitierte. Eine Stellungnahme des Buckingham-Palasts zur Kleiderordnung stand zunächst noch aus.