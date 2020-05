Popularität in der Krise: Die Kurve, die man nicht abflachen will

Rhetorik und Auftreten entscheidend

Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler an der Uni Salzburg, erklärt, dass es meist nicht am "Was" liegt, sondern am "Wie". Wird die Kommunikation stabil gehalten und die Position nicht geändert, schafft das Vertrauen und Zuversicht.

Merkel oder der kanadische Regierungschef Justin Trudeau hätten das geschafft, Trump etwa nicht. Dass der US-Präsident aber nicht mehr absteigen wird, liege an einer Besonderheit seiner Person: Trumps Umfragewerte rangieren in einem engen Bereich zwischen 41 und 46 Prozent“, sagt Heinisch. „Er kann gewissermaßen tun, was er will, er wird die Basis nicht verlieren, aber auf der anderen Seite auch nicht viele andere mobilisieren.“