Wie Italiens "Kriegspremier" die Herzen der Landsleute erobert

Bis vor Juni 2018 war Giuseppe Conte für die Öffentlichkeit in Italien ein Unbekannter. Der Professor für Privatrecht tauchte damals als Kompromisskandidat für den Premierposten einer Regierung aus Lega und Fünf Sternen auf. Eine Zeit lang galt Conte als machtloser Vermittler zwischen den beiden streitsüchtigen Koalitionspartnern. Inzwischen hat sich vieles in Italien geändert. Der Ministerpräsident aus der süditalienischen Region Apulien ist in den letzten Wochen staatsmännisch gewachsen, hat an politischer Statur sowie auch an Popularität stark gewonnen.