Karas: "Ich krieche niemandem hinein"

Gerüchte um ein Zerwürfnis mit Michael Spindelegger haben Othmar Karas, Delegationsleiter der ÖVP und Vizepräsident des EU-Parlaments, im Vorfeld der EU-Wahlen 2014 ins Blickfeld gerückt. Der KURIER traf Karas in seinem Brüsseler Büro und sprach mit ihm über seine Rolle im Wahlkampf, den Stellenwert der EU in der österreichischen Innenpolitik und den befürchteten Rechtsruck im Parlament.

KURIER: Herr Vizepräsident, gehen Sie bei der kommenden Europawahl als Spitzenkandidat für die ÖVP ins Rennen?

Othmar Karas: Das hängt nicht von mir ab, sondern vielmehr vom Bundesparteiobmann, der seine Entscheidung sicher nach der Regierungsbildung bekanntgeben wird.

Würde Sie es schmerzen, wenn Sie nicht Listenerster werden?

Ich hab die letzten Jahre sehr deutlich bewiesen: Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen, in der Innenpolitik wie in der Europapolitik. Aber es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um Voraussetzungen. Ich werde dann kandidieren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Instrumente zur Verfügung habe, die mich näher an die Umsetzung meiner Ziele bringen. Die Europawahl beginnt mit den Regierungsverhandlungen.

Welche Bedingungen knüpfen Sie an Ihre Kandidatur?

Die österreichische Innenpolitik muss europäisiert werden: Europa muss integraler Bestandteil der Regierungsarbeit werden. Wir haben in der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Europaparlament und in der Stärkung des europäischen Bewusstseins durch die Politik einen Reformbedarf. Den mahne ich ein. Österreich darf nicht gegen Europa ausgespielt werden. Europapolitik ist nicht Außenpolitik, sondern spielt sich in jedem einzelnen Ressort ab.

Die EU-Politik hat demnach für Sie derzeit keinen angemessenen Stellenwert in Österreich.

Richtig. In der öffentlichen Debatte hat die EU nicht den Stellenwert, der der tatsächlichen Bedeutung für Österreich entspricht. Der Binnenmarkt und der Euro sind Österreichs Wohlstandsmotoren. Nur durch die EU ist Österreich vom Grenzland zum Kernland geworden. Deshalb fordere ich auch: Kein Schulabgänger ohne Besuch der Europäischen Institutionen.

Eine Studie des Europaparlaments wird außerdem aufzeigen, dass alleine die Nichtkooperation der Landesverteidigungspolitik auf europäischer Ebene den Mitgliedsstaat mindestens 50 Milliarden Euro mehr kostet als wenn es gemeinschaftlich in Europa behandelt wird. Die Zusammenarbeit hilft Geld sparen.