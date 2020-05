Zerwürfnis mit Karas in ÖVP

Zwischen der ÖVP-Führung und dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, hängt der Haussegen wieder einmal gewaltig schief. Wie aus der ÖVP verlautet, soll Parteichef Michael Spindelegger schon vor einiger Zeit Karas die Spitzenkandidatur für die EU-Wahl im Mai 2014 angeboten haben.

Auch soll Karas eine Wahlkampffinanzierung und ein gewisses Pouvoir beim Personal zugesagt worden sein. Allerdings habe Karas – so die in der ÖVP kursierende Version – eine Bedingung für seine Spitzenkandidatur gestellt: Er wolle in der Folge statt Gio Hahn EU-Kommissar werden ( Karas war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar). Auf eine solche Bedingung wollte sich Spindelegger dem Vernehmen nach aber nicht einlassen.

Jedenfalls bringt Karas die ÖVP-Spitze wieder einmal in Rage. Karas beklagte sich im KURIER, er werde bei den Regierungsverhandlungen über das Europa-Kapitel von der ÖVP ausgespart. Die ÖVP kontert, Europa-Chefverhandler Reinhold Lopatka habe Karas mehrere Termine für Verhandlungen angeboten, doch Karas habe keine Zeit gefunden. Wer immer jetzt Recht hat – eines zeigen die ÖVP-internen Scharmützel zwischen Wien und Brüssel: Das Verhältnis ist so zerrüttet, dass Karas von seiner Partei kaum zum EU-Spitzenkandidaten aufgestellt werden dürfte.