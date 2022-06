Österreich und die Türkei - Fast schon wieder Freunde

Als dieses publik wurde, hagelte es wie berichtet Kritik von vielen Seiten. Der Bund der SozialdemokratInnen aus der Türkei in Österreich unterstreicht in einem offenen Brief, dass der Besuch „Risse entstehen hat lassen und das Vertrauen der Wiener SPÖ gegenüber zerrüttet hat“. Auch, dass Ludwig bei dem Besuch keinen Bürgermeister in der Türkei traf, wird in dem Brief verurteilt.

„Institutionell gesehen hätte das mehr Sinn ergeben“, findet auch Soziologe und Politikberater Kenan Güngör. „Vor allem vor dem Gesichtspunkt, dass sozialdemokratische Bürgermeister, wie jene von Istanbul oder Ankara, von der AKP-Regierung massiv drangsaliert werden“, fügt er hinzu. Auch sei zu klären, was genau bei den Treffen besprochen würde.

Die Grünen wollen mit einer Anfrage die Hintergründe und den Zweck der Ludwig-Visite bei Erdogan aufdecken.

Den will auch so mancher Vertreter der Rathaus-SPÖ nicht so recht erkennen: „Grundsätzlich ist gegen ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten nichts einzuwenden. Es ist immer gut, wenn man miteinander redet“, sagt ein Genosse, der anonym bleiben will. „Aber den konkreten politischen Nutzen für Wien oder die SPÖ sehe ich nicht.“

Strippenzieherin soll SPÖ-Gemeinderätin sein

Vielfach wird nun gemutmaßt, die Visite bei Erdogan habe nur einen Zweck: Stimmenfang bei Wienern mit türkischen Wurzeln. SPÖ-intern glaubt man das nicht: Der große Teil der türkischen Community in Wien würde ohnehin schon seit Jahrzehnten SPÖ wählen, heißt es.

Ludwig hätte zudem auf den Falschen gesetzt, so Güngör. „Erdoğan und die AKP sind in der Türkei am absteigenden Ast. Davon ist die Stimmungslage hier nicht unabhängig“. Politologe Thomas Schmidinger gibt zu bedenken, dass Ludwig mit dem Treffen kurdische Wähler verprellen würde.

Was manche Rote mit gewissem Unbehagen beobachten: Offenbar sind die Kontakte zwischen SPÖ und der AKP so eng, dass sich Erdoğan ohne Weiteres zum Treffen überreden ließ. Das dürfte Ludwig – so wird parteiintern erzählt – vor allem einer Frau verdanken: Aslihan Bozatemur, die 2020 mit der beachtlichen Zahl von 3.719 Vorzugsstimmen für die SPÖ in den Gemeinderat einzog.

Die Floridsdorferin mit türkischen Wurzeln war viele Jahre lang enge Mitarbeiterin Ludwigs. Ihr wird ein starkes Naheverhältnis zur AKP nachgesagt. So hatte sich im Wahlkampf 2020 die UID, die als Lobby-Gruppe der AKP in Österreich gilt, für Bozatemur massiv ins Zeug gelegt.

Seinerzeit vom KURIER darauf angesprochen hatte Bozatemur beteuert, die UID nur aus den Medien zu kennen. Aktuell war sie für kein Gespräch bereit. In ihrem Umfeld bestreitet man ein besonderes Naheverhältnis der Gemeinderätin zur AKP und Erdoğan: Sie sei in alle Richtungen vernetzt. Erst vor Kurzem habe sie sich – auf Instagram dokumentiert – auch mit Ankaras Bürgermeister Mansur Yavaş getroffen. Er gehört zur CHP, der größten Oppositionspartei.