Türkische Kampfjets als Drohgebärde über griechischen Inseln

Erdoğan will im kommenden Jahr erneut zum Präsidenten gewählt werden. Und weil die wirtschaftliche Lage im Lande so verheerend ist und die Abwertung der Lira immer mehr Menschen in die Armut treibt, setzt Erdoğan auf Nationalismus und betreibt Symbolpolitik. So musste Turkey vom englischen Truthahn befreit werden und heißt jetzt auch bei der UNO ganz offiziell Türkiye.

Die Bezeichnung Türkei auf Deutsch wurde nicht beanstandet. Erdoğan konnte sich damit als Beschützer seines Landes aufspielen, der sich international Respekt verschafft. Und dazu zieht er jetzt wieder einmal die griechische Karte.