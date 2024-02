Medien: Erste US-Gegenschläge nach tödlichem Drohnenangriff

Nach dem gewaltsamen Tod dreier US-Soldaten in Jordanien nahe der syrischen Grenze haben die USA nach eigenen Angaben Vergeltungsangriffe auf Ziele in Syrien und dem Irak unternommen. Die Luftangriffe hätten mehr als 85 Zielen gegolten, die in Verbindung mit den Revolutionsgarden des Iran und den von diesen unterstützten Milizen stünden, so das US-Militär am Freitag. Syrische Staatsmedien meldeten US-Angriffe auf Gebiete in Syrien, unter anderem nahe der Grenze zum Irak.

Fox News meldete unter Berufung auf Ministeriumskreise, die Angriffe seien von verschiedenen Standorten aus gestartet worden.