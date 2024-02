10.000 Dollar für Ausreise aus dem Gazastreifen

Gaza: Jahreseinkommen von 1.400 Dollar

Es sind Summen, die die wenigsten der 2,2 Millionen Einwohner aufbringen können. Ein ganzer Haushalt in Gaza kam vor dem Krieg im Schnitt auf ein Jahreseinkommen von 1.400 Dollar. In Kairo erzählen einige, sie hätten für die Ausreise den gesamten Familienschmuck verkauft. Andere haben verwandte oder befreundete Unterstützer im Ausland, etwa in den USA oder in Dubai. Eine in Ägypten lebende Palästinenserin sammelte in einer Online-Kampagne umgerechnet bisher etwa 28.000 Euro, weil sie ihre drei Schwestern aus Gaza nach Ägypten holen will.

Nadelöhr Rafah

Rafah, der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zu Gaza im Nordosten Ägyptens, war schon vor Kriegsbeginn ein Nadelöhr. Nie ließ sich vorhersehen, wann er öffnen oder schließen würde. Für eine Ausreise war ein formeller Antrag nötig beim Innenministerium, das seit 2007 von der islamistischen Hamas kontrolliert wird. Monate konnte diese Genehmigung dauern. Eine Ausreise über Erez nach Israel und weiter ins Westjordanland oder Jordanien war nur in sehr wenigen Ausnahmen möglich. Einen größeren Hafen oder auch Flughafen gibt es im Gazastreifen angesichts von Israels Blockade nicht.