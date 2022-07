Nach "Entnazifizierungs"-Drohung: Straßensperren und Sirenen im Nordkosovo

Luftschutzsirenen in Mitrovica im Norden des Kosovo, ein großes Aufgebot an Einsatzfahrzeugen, Straßensperren – seit Sonntagnachmittag herrscht große Ungewissheit in der Region. „Es gibt meines Wissens nach noch keine Zusammenstöße, doch die Lage ist unklar“, sagt eine Serbin aus Mitrovica zum KURIER. Seit einer Stunde würden die Sirenen heulen.

Die kosovarische Polizei teilte am Sonntagabend mit, dass sie die Grenzübergänge Bernjak und Jarinje wegen der dort errichteten Straßensperren für den Verkehr geschlossen hat. Andere Grenzübergänge funktionieren nach Angaben der Polizei normal.