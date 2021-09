Warum streiten Kosovo und Serbien über Nummerntafeln?

War der Zeitpunkt der Einführung der neuen Regelung ein Zufall?

Sicher nicht, sagen Insider: Mit der Aktion wolle sich der Kosovo Gehör verschaffen, kurz vor dem EU-Westbalkan-Gipfel in einer Woche. „Sie müssen sich daneben benehmen, um Aufmerksamkeit zu erregen“, sagte ein hoher EU-Diplomat gegenüber Reuters.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief am Dienstag beide Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Von der Leyen wird am Mittwoch im Kosovo erwartet, wo sie unter anderem Ministerpräsident Albin Kurti treffen will. Im Anschluss reist sie nach Serbien weiter, wo ein Treffen mit Präsident Aleksandar Vucic geplant ist.