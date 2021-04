Mission Impossible: Die kurze Halbwertszeit der Gesundheitsminister

Polen

Im August 2020 trat Polens Gesundheitsminister Lukasz Szumowski zurück. Der 48 Jahre alte Kardiologe, der als angehender Arzt in Kalkutta bei der später heiliggesprochenen Mutter Teresa gearbeitet hatte, war als Corona-Bekämpfer zeitweise der beliebteste Politiker im Land. Szumowski sagte, er wolle wieder in seinem Beruf tätig sein, gleichzeitig aber weiterhin Abgeordneter bleiben.

Als Gesundheitsminister hatte er zu Beginn der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt, als er sagte, man müsse schnell Schutzmittel kaufen, „zur Not auch beim Teufel“. Später sind ihm genau diese großen Einkäufe von Schutzmasken und Beatmungsgeräten tatsächlich fast zum Verhängnis geworden. Einen Misstrauensantrag konnte er knapp abwehren. Szumowskis Rücktritt hatte sich monatelang angebahnt, er wollte aber nicht von heute auf morgen gehen, sagte der Mediziner. Szumowkis Nachfolger wurde der Ökonom Adam Niedzielski.

Tschechien

Im September 2020 trat der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtěch wegen den dramatisch steigenden Corona-Neuinfektionen zurück. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, er wolle "Raum für eine neue Lösung der Corona-Situation" schaffen. Die Zahl der Neuinfektionen sollte später noch massiver ansteigen.

Danach holte Premier Andrej Babis den Experten Roman Prymula in die Regierung. Unter anderem hat der Epidemiologe die Contact-Tracing-App mitentwickelt. Große Hoffnung wurde in Prymula gelegt. Doch wenige Wochen später musste er schon wieder abtreten. Über die größte Boulevardzeitung des Landes war bekannt geworden, dass der neue Gesundheitsminister gegen die Corona-Regeln verstoßen hatte. Er war ohne Maske in einem Luxusrestaurant gesehen worden. Beobachter glauben, dass Premier Babis ihn aber auch als Sündenbock für die immer schlimmer werdende Corona-Lage abstempelte.

Andrej Babis hat nun auch Prymulas Nachfolger ausgetauscht. Nachdem Medien schon seit Längerem spekulierten, wurde Jan Blatny abberufen und nun durch Petr Arenberger, dem bisherigen Chef einer Prager Klinik, ersetzt. Einer der Hauptgründe war Blatnys zurückhaltende Haltung zum Kauf des russischen Vakzins Sputnik V.

Spanien

Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa hat Ende Jänner sein Amt niedergelegt, um bei der Katalonienwahl am 14. Februar als Spitzenkandidat der Sozialisten anzutreten. "Ich werde immer dort sein, wo man mich am dringendsten benötigt", sagte Illa, der in der Pandemie zum Medienstar avanciert war. Das Virus werde man auch ohne ihn an der Spitze des Gesundheitsressorts "gemeinsam besiegen“, sagte der Katalane.

Unter Führung Illas erzielten die katalanischen Sozialisten einen Erdrutschsieg. Wie seine Nachfolgerin Carolina Darias hatte Illa keine medizinische Ausbildung.

Slowakei

Im März 2021, inmitten der slowakischen Regierungskrise, hat auch Gesundheitsminister Marek Krajci seinen Rücktritt verkündet. Es war der Anfang vom Ende der Regierung von Premier Igor Matovič, die wegen einem Streit um Sputnik-V-Käufe entstanden war.