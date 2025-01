Irreguläre Einreise nach Europa laut Frontex so niedrig wie zuletzt 2021

Etwas mehr als 239.000 irreguläre Einreisen in die Europäische Union verzeichnete die europäischen Grenzschutzagentur Frontex im Vorjahr 2024. Damit ist die Zahl der Grenzübertritte ohne gültige Papiere so niedrig wie zuletzt im Jahr 2021. Im Vergleich zu 2023 sind die Zahlen um 38 Prozent zurückgegangen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung.

Der hohe Rückgang erklärt sich vor allem dadurch, dass im Vergleichsjahr 2023, nach drei Jahren Corona-Pandemie und Einreisebeschränkungen, die Zahlen vergleichsweise besonders stark angestiegen sind, nämlich so stark wie seit 2016 nicht mehr. Damals war von rund 380.000 irregulären Grenzübertritten die Rede.