Müssen wir uns tatsächlich vor Migration fürchten?

Von einem Verlust unserer Identität würde ich nicht sprechen – aber es findet eine Veränderung statt, die nicht ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen ist. Auch Globalisierung und soziale Medien haben unsere Identität verändert. Wir brauchen aber jedenfalls ein inklusiveres Verständnis unserer kollektiven Identität, um Eingewanderte einzubeziehen.

Ist Migration oder gescheiterte Integration der Grund für diese Angst?

Ich glaube nicht, dass Integration in Deutschland oder Österreich gescheitert ist. Wir machen diese These an Einzelfällen fest, etwa an der Messerattacke eines Syrers in Solingen im Sommer. Solche Fälle bleiben im Kopf hängen. Aber das ist nur eine Facette, denken Sie an die Zehntausenden syrischen Ärzte, die in Deutschland arbeiten, was es für uns bedeute, wenn sie jetzt weggingen. Wir brauchen Migration aufgrund unseres demografischen Wandels.

Aus der Gastarbeitermigration in den 1960er-Jahren haben wir gelernt, dass man nicht davon ausgehen darf, dass Menschen in ihre Heimat zurückkehren, wenn sie hier Jahre verbracht und Kinder großgezogen haben, und dass es sofort Integrationsmaßnahmen braucht. Damals wurde toleriert, dass viele Gastarbeiter nicht Deutsch lernten – ein Fehler. Das haben wir bei der Flüchtlingskrise 2015 in Stück weit besser gemacht.