Österreichs "Gastarbeiter"-Kinder: Zwischen Çay und Schnitzel

Esra hat Ähnliches erlebt, wie Mahmuts war auch ihr Großvater Ende der 60er-Jahre als "Gastarbeiter" gekommen. Die heute 41-Jährige ging mit ihren Eltern als 11-Jährige zurück nach Konya. "In der Schule tat ich mir schwer, ich konnte nicht gut genug Türkisch.2 Auch ihre Familie kehrte nach ein paar Jahren wieder zurück nach Wien. Sie kam nach der Matura – auch, weil es in der Türkei verboten war, mit Kopftuch zu studieren. "Mein Vater hat uns immer zwei Möglichkeiten gegeben: studieren – oder studieren." In Österreich sei die Kopfbedeckung nie ein Problem gewesen. "Nur manchmal werde ich von älteren Patienten im Spital angesprochen, wie toll ich denn Deutsch beherrsche", erzählt die Ärztin.

In die Türkei zurückzukehren, wäre für ihre Eltern und sie nie infrage gekommen – "ich bin Österreicherin mit türkischen Wurzeln. Außerdem reiche mein Türkisch nicht aus, am Bazar könnte ich nie handeln, man wüsste sofort, ich bin nicht von dort." Der achtjährige Sohn hingegen würde sofort in die Türkei ziehen – "weil wir immer im Sommer dort sind, glaubt er, dass es dort das ganze Jahr über warm ist. Und jeden Tag die Sonne scheint und man im Meer schwimmen gehen kann."

Was sie an der türkischen Kultur liebe: "Die Mentalität, die Gastfreundlichkeit. Wenn ich mit meinen türkischen Freunden essen gehe, dann zahlt einer für alle. In Österreich zahlt man immer getrennt. Als ich eine Freundin einmal einladen wollte, wurde sie ganz böse, dachte, ich glaubte, sie könnte es sich nicht leisten."

Eigentlich wollte Rufiye Stewardess werden, "doch mein Vater war Alleinverdiener, also mussten wir bald auch Geld verdienen." Aus einem Ferialjob in einer Apotheke wurde eine Lehre zur pharmazeutisch kaufmännischen Assistentin. Heute ist die 42-Jährige froh darüber, hat seit Sommer letzten Jahres ihr eigenes Gewürz- und Naturkosmetikgeschäft Dewane im 10. Bezirk, bietet Öl- und Tee-Mischungen an und beliefert Kunden aus Österreich und Deutschland. "Heute bin ich froh, dass ich den Menschen helfen kann."

Dass sie und ihre beiden Geschwister "am Land" die einzigen "Ausländerkinder" waren, hat ihnen nichts ausgemacht: "All meine Freundinnen waren Österreicherinnen, deswegen war mein Deutsch auch immer besser als mein Türkisch." Ihre Eltern begleitete sie als Kind zu Arzt- oder Amtswegen, um zu übersetzen. Diskriminierungserfahrungen habe sie keine gemacht – das treffe ihren achtjährigen Sohn heute viel mehr, "da heißt es am Schulhof nur 'der Türke', der andere ist nur 'der Syrer', und so weiter."

Rufiye Durak ist auf einem Reitstall groß geworden. Ihr Vater kam 1963 aus Balıkesir nahe Izmir nach Österreich, hatte nur einen Volksschulabschluss. "Er bekam einen Job als Pferdepfleger, wir wohnten in der Zwei-Zimmer-Dienstwohnung", in Laab im Walde im Bezirk Mödling. Mit ihren beiden Geschwistern teilte sie sich ein Zimmer, die Eltern schliefen in der Wohnküche. Rufiyes liebste Erinnerung: "Dass wir manchmal reiten durften."

230.000 "Gastarbeiter" zählte man 1973 in Österreich. Damals erreichte die Arbeitsmigration mit einem Anteil von 8,7 Prozent an den Beschäftigten ihren Höhepunkt.

Insgesamt drei Anwerbeabkommen hat die Republik Österreich in den 1960er-Jahren geschlossen: 1962 mit Spanien (das jedoch bedeutungslos blieb), 1964 mit der Türkei (unterzeichnet am 15. Mai 1964) und 1966 mit der damals noch bestehenden Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien . Schon zu Beginn der 1960er hat es Arbeitsmigration aus der Türkei nach Österreich gegeben, viele Experten sahen das Abkommen lediglich als das "nachträglich geschaffene gesetzliche Fundament".

"Ich bin beides, Austria Wien und Fenerbahçe Istanbul"

Sein erstes Gehalt bekam Onur Kilka mit 11 Jahren: "Ich hab meinem Papa Baki in den Ferien im Lager geholfen, plötzlich rief man über die Lautsprecher: 'Baki Junior, bitte ins Lohnbüro'. Dort gab mir der Chef 500 Schilling für meine Arbeit. Ich dachte mir nur: Wow."

17 Jahre alt war Onurs Mutter, als sie mit seinem Vater aus Sakarya am Schwarzen Meer 1971 nach Österreich kam – "mit nichts, außer einem Koffer mit Gewand, das war’s." Onurs Vater bekam eine Stelle bei einem Elektrogroßhändler im 21., dann im 10. Bezirk. "Mein Papa war mehr als ein Arbeiter, er war der Hausmeister – wir wohnten in der Dienstwohnung. Wenn jemand einbrach, war er mit dem Baseballschläger zur Stelle", erinnert sich der Fußballer und Kinder-Fußballtrainer. "In 50 Dienstjahren war mein Papa eine Woche im Krankenstand, wegen einer OP." Onurs Mutter arbeitete als Reinigungskraft, Friseurin und Schneiderin, um die Haushaltskasse zu füllen. "Heute verbringen sie sechs Monate im Jahr hier, sechs Monate in der Türkei, haben eine Wohnung am Strand und ein Haus in der Stadt. Das war ihr Lebenstraum: Hart zu arbeiten, um später der Familie Wohlstand zu ermöglichen. Ende des Jahres sind sie schuldenfrei – mit 73 und 74 Jahren."

In seiner Jugend hat der 38-Jährige Erfahrung gemacht mit Gruppen von "Ausländerkindern", die Österreicher verprügelten "oder zu sechst, siebt mit einem Mädel hinter einem Busch im Park verschwanden". Er wiederum wurde von Türken in eine Schlägerei verwickelt, weil er Austria Wien Fan war. Wütend werde er heute aber über die Diskriminierung seiner Kinder: "Von meinem Sohn wurde bei seiner Schuleinschreibung ein Deutschtest verlangt – wegen seines Namens. Seine Muttersprache ist Deutsch, wir sprechen zuhause Deutsch, ich bin hier geboren, mein Sohn ist hier geboren. Aber das ist in Österreich leider gang und gebe."

Auf die Frage, was für ihn Heimat sei, antwortet Onur: "Hier bin ich Österreicher mit türkischen Wurzeln, dort bin ich Türke mit österreichischen Wurzeln. Vor zwei Jahren spielte Austria Wien gegen Fenerbahçe. Für die einen war ich Stadionsprecher, für die anderen Dolmetscher. Das war der Moment meines Lebens."

Neben Austria Wien und Fenerbahçe-Anhänger sieht sich Onur vor allem als "Ur-Favoritner": "Ich bin dort aufgewachsen, früher war das 'unser' Bezirk. Was sich zuletzt im 10. abgespielt hat, das gab’s bei uns nicht. Damals hat man genau gewusst, wo welche Partie abhängt. Da wurden ganz früh, vor unserer Zeit, Fehler gemacht, indem man alle Zugewanderten in den 10. gesteckt hat." Was ihm wichtig ist zu sagen: "Integration funktioniert, wenn beide Seiten wollen."

Onur Kilka (38) ist Bankangestellter, Fußballer und Kinderfußballtrainer.