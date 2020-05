Kränkelnde Rechte: Der Populismus leidet an Corona

Hinzu kommt, dass die Regierungen in der Coronazeit das machen, was Rechtspopulisten stets getrommelt hatten: Sie betonen das Nationale. Stichwort „ Österreich zuerst“. Auch bereits in der Frage der Migration ab 2015 hat sich das gezeigt. Wenn Parteien der Mitte mit den Themen der Rechten punkten, bleibt für die nicht mehr viel Spielraum. „Die Leute wenden sich jetzt nicht an sie für Informationen“, sagt Cas Mudde.

Die Rechten haben jetzt kaum etwas zu sagen. Das liege auch daran, sagt Politikwissenschaftler Pelinka, dass der Populismus dazu neigt, auf komplexe Herausforderungen simple Antworten zu geben. „Auf die Pandemie gibt es keine simplen Antworten.“ Die Vereinfachungstendenz schwäche den Populismus jetzt. „Das kann aber rasch vorbeigehen“, sagt Pelinka. Vor allem, wenn eine zweite Corona-Welle ausbleibt und die Normalität einkehrt, wird die Rechte „ihre“ Themen, wie Migration, schnell wieder aufs Tapet bringen.