AfD: Alte Gräben wieder aufgerissen

„Verräter“, „Lüge und Verleumdungen“ – kaum ein Tag, an dem sich die zwei Lager in der AfD nicht öffentlich bekriegen. Auf Betreiben von Parteichef Jörg Meuthen hatte der AfD-Vorstand den brandenburgischen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz vor einer Woche wegen dessen Kontakten ins rechtsextreme Milieu ausgeschlossen.

Eine Abstimmung, die den alten Richtungsstreit neu befeuert: Sehr Radikale, die sich jetzt hinter dem Geschassten formieren, gegen etwas weniger Radikale, die sich als Koalitionspartner aufstellen wollen – Spaltung nicht ausgeschlossen. Und als wäre das nicht genug, dringen sie in der Coronakrise mit ihren Positionen kaum durch. Die Bilanz: Die AfD steht bei zehn Prozent oder knapp darunter. Zu ihren besten Zeiten hatte sie bundesweit 15 Prozent. Das war 2017, da war auch ein anderes Thema präsenter. „Das Migrationsthema, von dem die AfD sehr profitiert hat, ist in Deutschland in den Hintergrund gerückt“, sagt Politikwissenschaftler Kai Arzheimer von der Universität Mainz.