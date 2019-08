"Opportunismus“: Conte tritt zurück und rechnet mit Salvini ab

Die Krise sei schädlich für das Land, sei die Regierungsarbeit doch schwer beeinträchtigt. Die bisherige Arbeit lobte Conte freilich in den höchsten Tönen.

Salvini saß an Contes Seite, ebenfalls Sterne-Chef Luigi Di Maio. Salvini hatte am 8. August das Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt und eine schnelle Neuwahl gefordert. Mit seinem Rücktritt ebnet Conte den Weg zu einem Regierungswechsel oder zu Neuwahlen.

Fünf Sterne und Sozialdemokraten dementieren Verhandlungen

Offen ist noch, ob es zu raschen Neuwahlen kommt, wie es die rechtspopulistische Lega fordert, oder eine neue Regierung gebildet wird. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die seit Juni 2018 mit der rechten Lega regiert hat, und die Sozialdemokraten (PD- Partito Democratico) dementieren Berichte über Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalition, mit der die Legislaturperiode zu Ende geführt werden soll. PD-Chef Nicola Zingaretti erklärte am Montag, er warte auf die Rede Contes. "Danach werden wir über die nächsten Schritte entscheiden. Sollte Conte zurücktreten, ist es wichtig, eine starke Regierung auf die Beine zu bringen. Ansonsten sind Neuwahlen wünschenswerter", sagte Zingaretti.