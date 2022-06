Klimagesetze: Wann dem Auto das Benzin abgedreht wird

Wer beim Kauf eines neuen Autos wieder mit einem Benziner oder einem mit Diesel betriebenen Fahrzeug liebäugelt, muss innerhalb der nächsten zwölf Jahre zuschlagen. Denn ab 2035 könnte es vorbei sein: Dann sollen, wenn es nach dem Vorschlag der EU-Kommission geht, keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr in Europa zugelassen werden.

Ob es tatsächlich dazu kommt, könnte sich diese Woche im EU-Parlament in Straßburg entscheiden. Doch die Frage – Auslaufdatum 2035 oder später? – ist unter den 705 Abgeordneten umstritten.