Grüne wütend wegen Blockade der Industrie bei den Klimazielen

„Wer jetzt wieder weg von den Klimazielen will und weniger Tempo fordert, führt uns direkt zurück in den Schoß von Vladimir Putin. Und das ist nicht nur unsinnig – das ist ein gefährliches Spiel. Wer Österreich am Weg aus der Abhängigkeit von russischem Gas Steine in den Weg legt, spielt mit der Sicherheit und der Souveränität unseres Wirtschaftsstandortes.“



„Wir brauchen auf diesem Weg alle. Die Politik, die Bundesländer, die Industrie. Wir alle werden einen Beitrag leisten. Und viele Unternehmen tun das auch schon heute. Sie brauchen die passenden Förderungen – und wir werden dafür sorgen, dass es die gibt. Nur „Nein“ sagen reicht dafür aber nicht. Viele zukunftsorientierte Mitglieder der IV wissen genau, was es braucht.“



„Man kann die Abhängigkeit von Erdgas doch nicht mit neuen Gasthermen bekämpfen. Wer das glaubt, lügt sich in die eigene Tasche. Heute noch zu einer Gastherme zu raten, ist doch verantwortungslos. Eigentlich gehört da ein Pickerl drauf: Achtung, macht abhängig von russischem Erdgas.“



Die IV hatte noch am Freitag zu dem Leak erklärt, dass sie ihre Positionen bereits öffentlich kommuniziert habe und dass die Industrie kein Bremser beim Klimaschutz sei, sondern Vorreiter. „Als Industrie tragen wir die beschlossenen Klimaschutzziele selbstverständlich mit.“