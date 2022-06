Mehr Realismus in der Verkehrsdebatte!

Die EU will den Verkauf neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 verbieten (siehe Seite 7). Klingt nach einer langen Zeitspanne, ist es aber nicht. Für den Umbau auf alternative Antriebe muss die Industrie Milliarden stemmen. Weniger ein Problem für die Big Player der Branche, für kleinere Hersteller sehr wohl. Ebenfalls gefordert sind Städte und Gemeinden, die die entsprechende Infrastruktur errichten müssen. Denn was nützen Hunderttausende Elektroautos ohne entsprechende Möglichkeiten zum schnellen und bequemen Aufladen? Und ohne ausreichende Stromressourcen? Die Energiewende wird nicht von heute auf morgen funktionieren, der Krieg in der Ukraine zeigt die Probleme dabei klar auf.