Wie lange kann ich noch ein Diesel-Auto fahren?

Bis 2040 wollen wir in Österreich Klimaneutralität erreichen – ein ehrgeiziges Ziel. Eine große Rolle sollen dabei Elektroautos spielen, doch noch ist deren Anzahl ist mit 80.000 Autos überschaubar. Wie will man die Österreicher also zum Umstieg bewegen? Das erklärt heute Barbara Thaler, stellvertretende Verkehrssprecherin der EVP im Transport-Ausschusses des EU-Parlament.