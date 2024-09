"Danke für die Unterstützung": Joe Biden trägt Trump-Kappe

Papst Franziskus im hippen Balenciaga-Daunenmantel, eine Kreuzkette um den Hals baumelnd; Wladimir Putin, der vor dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf die Knie fällt; Donald Trump, der umzingelt von mehreren Polizisten und mit ihnen ringend verhaftet wird; oder nochmal Donald Trump, der seine Frau betrügt - mit einem Mann.

In Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz in Sekunden gefälschte und täuschend echt wirkende Fotos erstellen kann, ist Skepsis bei viralen Fotos in den sozialen Netzen angebracht (mehr dazu).