Janez Janša - ein ruppiger Partner für Brüssel

Gegenüber seinen Kritikern hingegen twittert der oft als "Marshall Twito" bezeichnete rechts-nationalistische Regierungschef in äußerst ruppiger Tonlage. Da werden Journalisten schon mal persönlich als "Presstituierte" attackiert, politische Gegner rüde angegiftet.

Wenn Slowenien am Donnerstag für sechs Monate die rotierende EU-Präsidentschaft übernimmt, rückt auch Janša ins Zentrum des europäischen Blickfelds. Und das in Zeiten, in denen die Union zunehmend an autoritären Anflügen in der östlichen Hälfte der EU-27 laboriert.