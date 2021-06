"Keine Zeit für Angst" rund um Sloweniens Unabhängigkeit

Es war der 26. Juni 1991, ein Mittwoch. Slowenien hatte am Tag zuvor seine Unabhängigkeit erklärt, in Ljubljana fanden ausgelassene Feierlichkeiten statt, an denen auch Vertreter aus Österreich teilnahmen. „Unsere Herzen waren voll“, erinnert sich der damalige Ministerpräsident Sloweniens, Lojze Peterle (72), bei einem Besuch in der Politischen Akademie der ÖVP in Wien, genau 30 Jahre später. Über den Feiern flogen jugoslawische MiGs, der Sicherheitsbeauftragte informierte den Premier, dass sich die Panzer näherten. „Wir waren so glücklich“, sagt Peterle.

Hatten Sie auch Angst in dem Moment?

Da war keine Zeit für Angst. Unser Geheimnis des Erfolges war: Zu wissen, was passieren konnte und dafür bereit zu sein. Die jugoslawische Armee war die viertstärkste Europas. Aber wir hatten das Herz auf unserer Seite. Und auch wir hatten Waffen. Denn der Krieg begann für mich nicht am 26. Juni, sondern 13 Monate davor. Als meine Regierung gewählt wurde, sahen die Glückwünsche aus Belgrad so aus: Man entwaffnete die slowenische Territorialverteidigung. Eine klare Message, die wir verstanden haben. Deshalb haben wir gleich mit der Vorbereitung für alle Eventualitäten begonnen.



Gab es einen Moment, da Sie dachten, man hätte es lieber bleiben lassen sollen?