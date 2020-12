Israel steuert auf vierte Knesset-Wahl binnen 24 Monaten zu

Vor den Mikrofonen klang Gantz diesmal anfänglich entschlossen: „Netanjahu ist ein Lügner, der seine Zusagen konsequent nicht einhält.“ Doch am Ende war er dann wieder der alte Zauderer: Sollte Netanjahu den neuen Haushalt doch bis Jahresende durchbringen, könne die Auflösung noch gestoppt werden. Womit der Ex-Armeechef nicht zum ersten Mal in seiner kurzen Polit-Karriere in eine Netanjahu-Falle tappte: Gantz sei es, konterte Netanjahus Likud-Partei, der in Corona-Zeiten die so dringend notwendige politische Einheit spalte.