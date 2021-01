Israel: Spaltung in Fromme und Weltliche

Was nicht die Gewaltbereitschaft gegen die Einstellung des Unterrichts mindert. Sonst sind es die radikalen Antizionisten der „Jerusalemer Abspaltung“, die Randale mit der Polizei anführen. Diesmal sind es aber auch angesehene Lehrhäuser, vor denen es immer wieder im Lockdown zu Krawallen mit der Polizei kommt. Das Vischnitzer Lehrhaus in Bney Brak, das von Grodno in Aschdod, sogar die sonst eher pragmatischen Litauer sind vorne mit dabei. Osteuropäische Namen aus einer vergangenen Welt. In der sie Lehre und Schrift gegen den Zwang von Tyrannen schützen mussten. Jetzt ist Israels weltliche Regierung der Tyrann, der mit Corona-Beschränkungen die gottesfürchtigen Juden verfolgt und bedrängt.

Dabei wartete am Sonntag die Polizei in Bet Schemesch geduldig auf das Ende des abschließenden Tischgebets, bevor sie Hunderte Hochzeitsgäste – alle ohne Mundschutz, ohne Distanzwahrung – nach Hause schickte. Kaum war der letzte Segensspruch gesprochen, flogen den Polizisten die Speisereste um die Ohren. In Aschdod wurden am Sonntag 14 Polizisten durch Attacken von Seminaristen verletzt.