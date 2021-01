Israel: Fromme Lockdown-Brecher liefern sich Kämpfe mit der Polizei

"Unverhältnismäßig"

Israels Polizei ist frustriert. Noch in den letzten Tagen enthüllten Medienberichte, dass die Polizei in strengfrommen Wohnvierteln nur lasche Lockdown-Kontrollen durchführte. Dabei sind die Infektionszahlen gerade dort die höchsten in Israel. Einige vermuteten direkte Anweisung „von Oben“. Andere glaubten an vorauseilenden Gehorsam: Die Polizeiführung sei sich bewusst, was „Oben“ von ihr erwarte. Die Zahl der Strafbescheide lag in frommen Ortschaften nur bei zehn Prozent im Vergleich zu anderen Gemeinden.

Jaakov Viber, Stadtrat in Bney Brak aus Netanjahus Likud-Partei, kritisierte am Freitag ebenfalls „ein unverhältnismäßig scharfes Vorgehen der Polizei“. Er fand aber auch kritische Worte für die bisherige Zurückhaltung. „Wäre die Polizei von Anfang an konsequenter vorgegangen, wäre dieser Gewaltausbruch zu vermeiden gewesen. Nur eine kleine radikale Gruppe glaubt, Angriffe gegen die Polizei seien gerechtfertigt.“ Diese Gruppe terrorisiere alle, die nicht ihre Meinung teilen, sogar angesehene Rabbiner. Ihre Rädelsführer seien der Polizei namentlich bekannt. Hinter ihnen stehe aber eine radikale Clique führender Funktionäre, die sie steuere und auch schütze.

Nicht alle Kenner der orthodoxen Gesellschaft sehen „eine kleine, aber radikale Minderheit“. So kamen die Randalierer vor allem von Lehrseminar des Vischnitzer Rabbis, eine angesehene Schule des strengfrommen Mainstreams. Es war auch kein Einzelfall: Was in der Nacht begann, setzte sich am Morgen weiter fort. In Aschdod kam es vor dem Grodno-Lehrseminar wieder zu einer Straßenschlacht zwischen jungen Schriftgelehrten und der Polizei, die den dort stattfindenden illegalen Unterricht stoppen wollten. Nicht der erste Krawall dort. Schon im Januar während des ersten Lockdowns gab es hier Zusammenstöße.