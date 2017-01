Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem sind am Sonntag laut Medienberichten mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem war von rund 15 Verletzten die Rede. Der Fahrer sei absichtlich in eine Gruppe von Soldaten gefahren, die gerade aus einem Autobus gestiegen waren. Die Polizei sperrte den Ort des Anschlags ab. Verletzte wurden von Rettungskräften behandelt. Der Fahrer sei außer Gefecht gesetzt worden.

Bei den Toten handle sich um drei junge Frauen und einen Mann.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Armon Hanaziv, wo es seit Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen kommt. Der Stadtteil liegt in dem 1967 von Israel eroberten Teil Jerusalems. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil einer künftigen Hauptstadt für sich. Israel sieht jedoch ganz Jerusalem als seine "ewige, unteilbare Hauptstadt". In dem Stadtteil war es seit Beginn der neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen gekommen.

Der israelische Polizeichef Roni Alsheich bestätigte, dass es sich beim Attentäter um einen Palästinenser aus dem arabischen Ostteil Jerusalems handelt. Es habe keine konkreten Warnungen vor einem Anschlag gegeben, sagte Alsheich am Ort des Angriffs. Soldaten hätten schnell reagiert und den Attentäter erschossen.

Über weitere Details der Ermittlungen sei eine Nachrichtensperre verhängt worden, so Alsheich. Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet sei an der Untersuchung beteiligt. Der Polizeichef wollte nicht sagen, ob der Lastwagen dem Attentäter gehörte oder ob er ihn vor dem Anschlag gestohlen hatte. Er wollte sich auch nicht dazu äußern, ob man davon ausgehe, dass der Täter allein handelte.

Opfer mit Kran befreit

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zaka sagte, den Sanitätern habe sich am Ort des Anschlags ein schlimmer Anblick geboten. Einige der Opfer, darunter auch Tote, waren unter dem Lastwagen eingeklemmt. Sie mussten mit einem Kran befreit werden. Der Zaka-Mitarbeiter sagte dem israelischen Fernsehen, es handle sich um "den schlimmsten Anschlag mit einem Fahrzeug, den wir in der letzten Zeit in Jerusalem gesehen haben".

Kurz vor Weihnachten raste in Berlin ein Lkw in eine Menschenmenge. Zwölf Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt (mehr dazu hier).