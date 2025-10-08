Trump: "Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas unterzeichnet"

Wohl historischer Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas: US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas bekannt gegeben: „Ich bin stolz, bekannt geben zu dürfen, dass Israel und die Hamas die erste Phase unseres Friedensplans unterzeichnet haben. Das bedeutet, dass alle Geiseln sehr bald freigelassen werden und Israel seine Truppen als ersten Schritt zu einem starken, dauerhaften und ewigen Frieden an die vereinbarte Grenze zurückziehen wird. Alle Seiten werden fair behandelt werden! Dies ist ein großer Tag für die arabische und muslimische Welt, für Israel, für alle Nachbarländer und für die USA, und wir danken den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei, die mit uns zusammengearbeitet haben, um dieses historische und beispiellose Ereignis möglich zu machen. Gesegnet seien die Friedensstifter!“, schrieb er. Israels Premier Benjamin Netanjahu sprach von „einem großartigen Tag für Israel“ und kündigte an, dass er am Donnerstag die Regierung einberufen werde, um das Abkommen zu genehmigen. Wenig später bestätigte die Hamas das Abkommen und dankte Trump.

Basis des Abkommens ist der Friedensplan von Trump, der die Freilassung aller 48 verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht. Laut israelischen Medien sollen die lebenden Geiseln am Samstag oder am Sonntag freikommen. Geiselangehörige danken Trump Das "Forum für Geiseln und vermisste Familien" begrüßt die Ankündigung von Trump, mit „Begeisterung, Hoffnung und Besorgnis“.

„Dies ist ein wichtiger und bedeutender Fortschritt auf dem Weg zur Rückkehr aller, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei und wird erst mit der Rückkehr der letzten Geisel enden“, heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Die Familien sprechen Trump und seiner Regierung ebenfalls „ihren tiefen Dank“ aus und würdigen seine „Führungsstärke und Entschlossenheit, die zu einem historischen Durchbruch geführt haben“. Schrittweiser Rückzug israelischer Truppen Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.