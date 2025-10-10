Ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten schien im Laufe der letzten Jahrzehnte bereits mehrfach greifbar. Versuche gab es viele, doch alle scheiterten – ein Überblick. Nach 1948, der Staatsgründung, war ein eigener Staat Palästina in weiter Ferne. Nach dem Sechstagekrieg 1967, als Israel das Westjordanland, Ostjerusalem, Gaza, die Golanhöhen und den Sinai besetzte, begannen die Palästinenser, sich als politische Gemeinschaft zu begreifen. Ab 1974 dann mit Unterstützung der UNO, die PLO unter Jassir Arafat als „einzige legitime Vertretung des palästinensischen Volkes“ ansah.

Osloer Abkommen 1993 Nach der Ersten Intifada 1987 kam es zur ersten Annäherung zwischen Arafat und Israels Premier Jitzhak Rabin, die im September 1993 im ersten Osloer Abkommen mit einer begrenzten palästinensischen Autonomie mündete; 1994 bekamen beide dafür den Friedensnobelpreis. Ein Jahr später wurde Rabin von einem rechtsextremen Religionsfanatiker ermordet – und mit ihm der Friedensprozess begraben. Ab 2000 brachte US-Präsident Bill Clinton Israels Premier Ehud Barak und Arafat bei den Camp-David-Gesprächen zusammen. Barak bot der PLO damals den Großteil der Westbank sowie Ostjerusalem als Hauptstadt, doch Arafat lehnte ab – es folgte die Zweite Intifada.

