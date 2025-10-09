Die Hoffnung ist groß - doch kommt jetzt wirklich Frieden in Nahost?

Mehr als zwei Jahre nach dem brutalen Großangriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 und der anschließenden israelischen Militäroffensive im Gazastreifen haben sich beide Seiten am Mittwochabend auf eine neuerliche Waffenruhe geeinigt. US-Präsident Donald Trump gab auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt, sowohl Israel als auch die Hamas hätten seinem Friedensplan zugestimmt.

Der Durchbruch gelang offenbar nach tagelangen Verhandlungen in Ägypten. Neben Vertretern Israels und der Hamas waren Diplomaten und Verantwortliche aus den USA, Ägypten, Katar und der Türkei beteiligt. In Israel und im Gazastreifen feierten Menschen noch in der Nacht auf Donnerstag auf den Straßen. Der KURIER klärt die wichtigsten Fragen und Antworten:

Worauf genau haben sich beide Seiten am Mittwoch geeinigt? Trumps Plan beinhaltet folgende Punkte: Israels Streitkräfte ziehen sich bis an die Grenzen des Gazastreifens zurück. Die USA und andere Vermittlerstaaten wie Ägypten und Katar würden für die Sicherheit im Gebiet "garantieren" - wie, ist noch unklar.

Die USA und andere Vermittlerstaaten wie Ägypten und Katar würden für die Sicherheit im Gebiet "garantieren" - wie, ist noch unklar. Anschließend lässt die Hamas bis Sonntag 20 lebende Geiseln frei. In den folgenden Tagen übergeben die Terroristen die Leichen aller ermordeten Geiseln. Öffentliche Demütigungen lebender Geiseln, wie bei vorhergehenden Übergaben üblich, sind diesmal untersagt.

In den folgenden Tagen übergeben die Terroristen die Leichen aller ermordeten Geiseln. Öffentliche Demütigungen lebender Geiseln, wie bei vorhergehenden Übergaben üblich, sind diesmal untersagt. Israel entlässt im Gegenzug rund 2.000 palästinensische Häftlinge , jedoch keine, die am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren.

, jedoch keine, die am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren. Israel verpflichtet sich, bis Dienstag täglich mindestens 400 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu lassen. Später sollen es noch mehr werden. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Zunächst wird Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch am Donnerstag gegen 14.00 Uhr (Ortszeit) alle Mitglieder seiner Regierung sowie des Sicherheitskabinetts einberufen, um den Friedensplan zu unterzeichnen. Anschließend wird er den israelischen Streitkräften den Befehl zum teilweisen Rückzug aus dem Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden erteilen. Am Wochenende wird US-Präsident Donald Trump nach Israel reisen, voraussichtlich bereits am Samstag. Dabei soll er auch eine Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, halten. Trump hofft darauf, dass die Hamas bis dahin alle 20 noch lebenden Geiseln freigelassen hat; dazu hat sich die Terrororganisation ja grundsätzlich verpflichtet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / FRANCIS CHUNG / POOL US-Außenminister Marco Rubio (links) informierte Präsident Donald Trump während eines Medienauftritts über den Verhandlungserfolg.

Allerdings ist aufgrund logistischer Schwierigkeiten - die Hamas dürfte nicht alle Geiseln selbst verstecken, sondern an andere Gruppen übergeben haben - eine Übergabe am Sonntag oder Montag wahrscheinlicher. In einem Telefoninterview mit dem US-Sender Fox News erklärte auch Trump selbst, er rechne mit einer Freilassung der Geiseln am Montag. Erst im Anschluss wird Israel die rund 2.000 palästinensischen Häftlinge freilassen. 1.700 davon wurden seit Beginn des Krieges inhaftiert, 250 sitzen mit lebenslangen Haftstrafen ein.

Wie geht es danach weiter? Vertreter der Hamas erklärten, dass nach der Unterzeichnung des Plans "unverzüglich" über die nächste Phase der Waffenruhe verhandelt werden soll. Israels Regierung bestätigte das vorerst noch nicht. In der zweiten Phase ginge es um die kritischen Fragen nach der Entwaffnung der Hamas, Sicherheitsgarantien für den Gazastreifen sowie einen möglichen Wiederaufbau des zerstörten Gebiets. Noch am Donnerstag ist dazu eine kurzfristige Konferenz in Paris einberufen worden, an der auch US-Außenminister Marco Rubio teilnehmen soll. Was ist noch gänzlich ungeklärt? Die Frage nach der Zukunft des Gazastreifens. Laut dem US-Plan soll in der "zweiten Phase" zunächst ein unabhängiges Gremium die Verwaltung des Gebiets übernehmen. Leiten soll es eine Doppelspitze aus dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair - und Donald Trump selbst.

Etliche arabische Staaten, darunter die Vermittlernationen Katar und Ägypten, unterstützen das nur unter der Bedingung, dass diese Verwaltungsbehörde den Weg für einen unabhängigen Palästinenserstaat ebnet. Israels Regierung schließt eine Zweistaatenlösung jedoch weiterhin aus. Umgekehrt erklärte die Hamas bereits, sie werde die Kontrolle über den Gazastreifen nur an eine "palästinensische Technokraten-Regierung" abgeben. In arabischen Diplomatenkreisen gibt es den Plan, die Gaza-Verwaltung an die Palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben; sie könnte von arabischen Staaten unterstützt werden.