Ex-Premier Tony Blair: "Putin hat Europa geeint"

Was ist seine dritte Persönlichkeit, die sich jetzt zeigt?

Das ist die jenseits jeder Realität. Er behauptet, er habe schlechte Geheimberichte über die Ukraine bekommen. Man hätte Touristen in die Ukraine schicken können, und sie hätten berichtet, dass die Ukrainer Putin nicht willkommen heißen werden! Dass sie natürlich kämpfen werden. Da muss man schon sehr daneben sein, um das nicht zu verstehen. Wenn Putin nicht schon so lange an der Macht wäre, wenn er sich nicht mit Leuten umgäbe, die ihm nur sagen, was er hören will, hätte er die Ukraine nie angegriffen.

Was wird Putin jetzt tun?

Ich denke, er verändert nun seine Strategie, lässt die Idee fallen, die Demokratie in der Ukraine zu zerschlagen und eine Scheinregierung unter dem Einfluss des Kremls zu installieren. Russland konzentriert sich nun auf den südlichen Korridor um die Donbass-Region, Transnistrien und Moldawien. Aber selbst das ist nicht leicht. Putin hat mehr Soldaten in wenigen Monaten verloren als die USA und Großbritannien zusammengerechnet im gesamten Afghanistan- und Irakkrieg!

Was antworten Sie Kritikern, die sagen, dass das, was Großbritannien und Amerika in diesen beiden Ländern gemacht haben nicht anders sei als das, was Russland nun mit der Ukraine tut?

Das ist kein Argument, nicht mal wenn man komplett gegen das war, was wir im Irak und Afghanistan machten. Saddam Hussein zu stürzen, der zwei regionale Kriege begann, Hunderttausende Menschen umbrachte, inklusive seiner eigenen Bürger und 12.000 in einem Chemieangriff an einem einzigen Tag, und den seine eigenen Landsleute loswerden wollten, ist nicht dasselbe wie ein Einmarsch in ein Land, das niemals irgendwelche Probleme mit seinen Nachbarn hatte und das einen demokratisch gewählten Präsidenten hat, den sie nun stürzen wollen. Der Vergleich ist also vollkommen ungerechtfertigt.