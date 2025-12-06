Hamas erklärt Bereitschaft zur Entwaffnung – unter Bedingungen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat "unter Bedingungen" ihre Bereitschaft zur Entwaffnung erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen "Besatzung", erklärte die Gruppe am Samstag laut Nachrichtenagentur AFP. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bisher jedoch strikt abgelehnt.

Ende der "israelischen Besatzung" als Voraussetzung "Unsere Waffen sind mit der Besatzung und der Aggression verbunden", erklärte der Hamas-Anführer im Gazastreifen, Khalil al-Hayya. Wenn die Besatzung aufhört, werden diese Waffen unter die Autorität des Staates gestellt." Gemeint ist damit nach Angaben von al-Hayyas Büro ein künftiger souveräner Palästinenserstaat. Die Hamas sei bereit, die Stationierung von UN-Truppen zu akzeptieren, die die Einhaltung der Waffenruhe und die Grenzen bewachen solle, ergänzte der Anführer der Hamas im Gazastreifen. Damit erteilte er der Stationierung einer internationalen Truppe zur Entwaffnung seiner Organisation indirekt eine Absage.