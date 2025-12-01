"Historische Gelegenheit": Trump warnt Israel vor Einmischung in Syrien

US-Präsident Donald Trump hat Israel vor einer Einmischung in Syrien gewarnt. "Es ist sehr wichtig, dass Israel einen starken und aufrichtigen Dialog mit Syrien aufrechterhält und dass nichts geschieht, was Syriens Entwicklung zu einem florierenden Staat stören könnte", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Es gebe eine "historische Gelegenheit", um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern.

Verhandlungen über Sicherheitsabkommen

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa arbeite an guten Beziehungen zu Israel, schrieb Trump weiter. Dafür gebe es nun eine "historische Gelegenheit". Trump hatte al-Sharaa im November im Weißen Haus empfangen und ihn als starken Anführer gelobt.