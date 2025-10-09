Ausland

Nach Einigung auf Waffenruhe-Plan: Israelische Angriffe auf Gazastreifen

Ein Mann geht mit Krücken durch eine zerstörte Straße, vorbei an Trümmern und notdürftigen Unterkünften.
Es gibt Berichte über mehrere Explosionen.
09.10.25, 07:08
Israel hat laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz nach der Bekanntgabe der Einigung auf einen Waffenruhe-Plan mehrere Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt. 

Es gebe Berichte über mehrere Explosionen, sagte ein Zivilschutz-Vertreter am Donnerstag. Besonders betroffen gewesen sei der Norden des Küstenstreifens. Es habe eine Reihe "intensiver Luftangriffe" auf die Stadt Gaza gegeben.

Trump: "Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas unterzeichnet"

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bekannt gegeben, dass Israel und die Hamas der ersten Phase seines Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs nach Verhandlungen in Ägypten zugestimmt hätten. Die Unterzeichnung ist nach Angaben aus mit der Vereinbarung vertrauten Kreisen für Donnerstag geplant.

