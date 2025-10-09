Nach Einigung auf Waffenruhe-Plan: Israelische Angriffe auf Gazastreifen
Es gibt Berichte über mehrere Explosionen.
Israel hat laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz nach der Bekanntgabe der Einigung auf einen Waffenruhe-Plan mehrere Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt.
Es gebe Berichte über mehrere Explosionen, sagte ein Zivilschutz-Vertreter am Donnerstag. Besonders betroffen gewesen sei der Norden des Küstenstreifens. Es habe eine Reihe "intensiver Luftangriffe" auf die Stadt Gaza gegeben.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bekannt gegeben, dass Israel und die Hamas der ersten Phase seines Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs nach Verhandlungen in Ägypten zugestimmt hätten. Die Unterzeichnung ist nach Angaben aus mit der Vereinbarung vertrauten Kreisen für Donnerstag geplant.
