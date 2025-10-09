Nach Einigung auf Waffenruhe-Plan: Israelische Angriffe auf Gazastreifen

Israel hat laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz nach der Bekanntgabe der Einigung auf einen Waffenruhe-Plan mehrere Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt.

Es gebe Berichte über mehrere Explosionen, sagte ein Zivilschutz-Vertreter am Donnerstag. Besonders betroffen gewesen sei der Norden des Küstenstreifens. Es habe eine Reihe "intensiver Luftangriffe" auf die Stadt Gaza gegeben.