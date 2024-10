Israels Außenminister bestätigt: Hamas-Chef Sinwar ist tot

Am Donnerstag meldeten die israelischen Verteidigungskräfte, sie hätten „drei Terroristen in Gaza getötet“, würden prüfen, ob Sinwar unter den Toten sei. Einige Stunden später kam die Bestätigung. "Der Massenmörder Yahya Sinwar, der für das Massaker und die Gräueltaten vom 7. Oktober verantwortlich war, wurde heute von IDF-Soldaten getötet", erklärte der israelische Außenminister Israel Katz am Donnerstagabend unter Verweis auf das israelische Militär.

Er gilt als Planer des Massakers vom 7. Oktober, als Terroristen der islamistischen Terrororganisation Hamas 1.200 Menschen in Israel auf grausame Weise ermordeten, etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. Nun ist Jahia Sinwar tot.

Der „Schlächter“

„Wir werden Jahia Sinwar kriegen und wir werden ihn töten“, hatte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant im vergangenen Jahr geschworen – der Schwur ist erfüllt. Sinwar wurde 1962 in Khan Younis im Gazastreifen geboren, radikalisierte sich rasch. Als sich die Hamas während des ersten Palästinenseraufstands, der Intifada, Ende der 1980er-Jahre im Kampf gegen die israelische Besatzung formierte, war Sinwar auch am Aufbau des militärischen Hamas-Arms, der Kassam-Brigaden, beteiligt. In den Anfangsjahren der islamistischen Bewegung war Sinwar für den Kampf gegen mutmaßliche Kollaborateure mit Israel in den eigenen Reihen zuständig.

Dabei ging er so brutal vor, dass er als „Schlächter von Khan Younis“ bekannt wurde. Yahya Sinwar trug den Beinamen „Zwölfender“ nicht, weil er 24 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht hatte. Die Zahl bezieht sich auf zwölf mutmaßliche palästinensische Kollaborateure, die er eigenhändig umgebracht haben soll: Richter und Henker in einem.