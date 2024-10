„Die Hisbollah kann man nicht einfach töten“

Wieder ein Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut, wieder ein hochrangiger Hisbollah-Kommandant tot. Am Dienstag traf es Suhail Hussein Husseini, Mitglied des Dschihad-Rats und verantwortlich für die Verteilung der Waffenlieferungen aus dem Iran an die Terrormiliz. Mit den Pager-Attacken, der Ausschaltung Hassan Nasrallahs und der noch unbestätigten Tötung dessen designierten Nachfolgers hat Israel der schiitischen Terrororganisation schwere Schläge zugefügt.

Mehr Soldaten

Neben anderen wichtigen Führungskadern sollen etwa 250 Offiziere – vom Zugs- bis zum Bataillonskommandanten – getötet worden sein. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte am Dienstag, die Hisbollah sei „zerschlagen und zerbrochen“. Dennoch stoßen die israelischen Soldaten bei ihrer Bodenoperation im Südlibanon auf erbitterten Widerstand. Die Hisbollah dürfte stark – und vor allem in mehr oder weniger autark voneinander operierenden Zellen – organisiert sein. Zumindest bis die Vorräte an Munition und Waffen zuneige gehen. Und die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) erhöhen die Anzahl ihrer Soldaten massiv: Am Dienstag entsandten die IDF eine vierte Division in den Südlibanon – somit könnten mittlerweile mehr als 20.000 Soldaten am Boden gegen die Hisbollah kämpfen.