Soldaten im Kreuzfeuer: Was können UN-Missionen noch leisten?

Ihre grundsätzlichen Aufgaben kann UNIFIL jedoch nicht erfüllen. So ist die Mission etwa dazu ermächtigt, „in den Gebieten, in denen ihre Streitkräfte stationiert sind, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten für erforderlich hält, um sicherzustellen, dass ihr Einsatzgebiet nicht für feindliche Aktivitäten jeglicher Art genutzt wird (…)“ – auch hier machte die Realität der Theorie einen Strich durch die Rechnung.

Dass dies nicht gelingt, hat mehr mit den Wirren der libanesischen Innenpolitik zu tun – doch de facto können die Soldaten der UNIFIL nicht mehr tun als die Schusswechsel zwischen Israel und der Hisbollah zu dokumentieren. Andererseits fungiert die Mission nach wie vor als neutrale Plattform für Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Vertretern. Eine Plattform, der in Bälde hohe Wichtigkeit zukommen dürfte – und die auch in der Vergangenheit immer wieder zu diplomatischen Erfolgen geführt hat.

Ist die Mission zum Scheitern verurteilt? Nicht unbedingt: Einen Tag vor dem Einmarsch der Israelis kündigte der libanesische Premier an, für eine Umsetzung der Resolution 1701 bereit zu sein – die Hisbollah zu entwaffnen. Je nachdem wie der Krieg ausgeht, könnte es passieren, dass UN-Soldaten die libanesischen Streitkräfte dabei unterstützen. Die Debatte über den Sinn von UN-Missionen ist nicht neu. Ihre Fürsprecher geben zu bedenken, was Regionen hätte passieren können, wären die jeweiligen Missionen dort nicht aktiv.

Auch erwiesen sich einige UN-Missionen als erfolgreich: In Namibia etwa gelang es einer Mission, in den Achtzigerjahren, nach einem verheerenden Krieg die Grundlage für die Unabhängigkeit des Landes zu schaffen. Auch in Osttimor begleiteten Blauhelme die Bevölkerung in die Unabhängigkeit.

MINUSMA gescheitert

Kritiker entgegnen mit dunklen Kapiteln wie Ruanda oder Srebrenica. Vergangenes Jahr wurde die MINUSMA in Mali auf Wunsch der dortigen Militärregierung beendet – in zehn Jahren war es der Mission nicht gelungen, in Nordmali für Sicherheit zu sorgen, Hunderte Soldaten starben bei Anschlägen durch verschiedene Terrorgruppen.

Wenig hilfreich für die Zukunft der UN-Friedensmissionen dürfte auch das Ergebnis des im September abgehaltenen UN-Zukunftsgipfels gewesen sein. Man wolle „Friedensoperationen besser an bestehende Herausforderungen und neue Realitäten anpassen“. Wie? Indem man sicherstelle, dass die Operationen von „einer integrativen politischen Strategie und anderen nichtmilitärischen Ansätzen begleitet werden“. Außerdem wolle man „die eigentlichen Konfliktursachen angehen“. Der 66-seitige „UN-Zukunftspakt“ zeigt die aktuellen Probleme der Friedensorganisation unfreiwillig auf: Schlagworte sind der kleinste gemeinsame Nenner in einer Welt im Umbruch.