Flüchtlinge in der Gaza-Kriegsfalle

Laut der israelischen Zeitung Haaretz gibt es in der Region bloß einen kleinen Küstenabschnitt am Mittelmeer, nördlich von Rafah, der für eine Evakuierung infrage komme. Dort gebe es allerdings genau nichts, nicht einmal Fließwasser, und die Zone ist bloß 16 km 2 groß, pro km 2 müsste man mindestens 63.000 Menschen „stapeln“ – und das buchstäblich, wie die Haaretz schreibt: Womöglich könnte es nötig sein, Schlaf-Schichten zu etablieren, weil nicht alle zugleich liegen können. Ein weiteres Problem: Hilfsmannschaften könnten die benötigten humanitären Güter nur durch die Kampfzone oder ganz nahe dran zu den Menschen bringen.

In Ägypten wächst jedenfalls die Furcht, dass mehr als zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen ins Land strömen könnten – zumal rechtsradikale Politiker in Israel die „Säuberung“ des gesamten Küstengebietes fordern. Kairo hat daher seine militärische Präsenz an der Grenze massiv erhöht. Präsident Abdel Fatah al-Sisi kann keine zwei Millionen bettelarmen Palästinenser „brauchen“, die großteils traumatisiert und teils wohl auch radikalisiert die Stabilität des Koloss’ am Nil bedrohen würden. Bereits jetzt hat Kairo ein Problem mit Islamisten auf der Sinai-Halbinsel.