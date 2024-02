Wie Israels Armee zwei Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreien konnte

Mitten in der Nacht schlugen sie zu. Montagmorgens um 01:49 Uhr, so Israels Armeesprecher Daniel Hagari, habe die „Geheimoperation zur Rettung unter feindlichem Beschuss“ begonnen. Eine Spezialeinheit brach im Grenzort Rafah in ein Gebäude ein, in dem zwei israelische Geiseln in einer Wohnung im zweiten Stock von mehreren Hamas-Kämpfern festgehalten wurden.

Beim folgenden Schusswechsel dürften sich dramatische Szenen zugetragen haben. Die Soldaten hätten die beiden gefangenen Männer „mit ihren Körpern abgeschirmt“, als man sich im gesamten Gebäude ein Feuergefecht mit den Terroristen lieferte.

Nur eine Minute später habe die israelische Armee das Gebiet aus der Luft bombardiert – „mit einer Welle von Angriffen“, so Hagari, „um die Terroristen direkt zu treffen und ihren Kontakt untereinander abreißen zu lassen“.

Unter heftigem Beschuss – sowohl vonseiten der Hamas als auch aus der Luft – sei es den Truppen schließlich gelungen, die Geiseln noch in Rafah selbst an einen sicheren Ort zu bringen. Beide überstanden den Einsatz demnach unbeschadet und wurden noch in den frühen Morgenstunden per Helikopter nach Israel ausgeflogen.