"Lasst das Öl fließen": USA und Iran einigen sich auf Abkommen

Ein israelischer Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut gefährdet die geplante Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Qalibaf stellte am Sonntag die Verlässlichkeit der US-Regierung infrage. US-Präsident Donald Trump verurteilte Israels Angriff "an einem besonderen Tag". Man stehe kurz vor dem Abschluss eines Abkommens, das Frieden für die Region bringen würde.

"Wenn Ihr (USA) weder den Willen noch die Fähigkeit habt, Euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann man den diplomatischen Weg auch nicht fortsetzen", erklärte Qalibaf am Sonntag nach den israelischen Angriffen in Beirut auf X. Der stellvertretende Kommandant der iranischen Streitkräfte, Mohammed Jafar Asadi, kündigte staatlichen Medien zufolge an, das israelische Vorgehen in Beirut werde nicht unbeantwortet bleiben.

Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hält allerdings nach den Worten von Präsident Masoud Pezeshkian an den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Kriegs fest. Der Rat habe entschieden, "dass der Weg des Dialogs weiter verfolgt werden soll", sagte Pezeshkian am Sonntag nach Angaben des Präsidialamts bei einem Treffen mit Medienvertretern.