Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormus + Trump warnt Oman

Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormus und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. "Innerhalb der vom Iran gesetzten kurzen Frist von wenigen Wochen müssen alle Bestimmungen des Abkommens von den USA umgesetzt werden", erklärte er. "Dies ist eine Bedingung für weitere Verhandlungen mit den USA."

Der Iran habe das Vertrauen in die Diplomatie mit Washington verloren. "Es ist eine erwiesene Tatsache, dass es den USA mit einem Abkommen nicht ernst ist und sie sich an keines halten werden", sagte der Insider. Daher sei es unrealistisch, auf Vermittler zu vertrauen, in der Hoffnung, eine dauerhafte Einigung zu erreichen. "Iranische Stellen müssen darauf vorbereitet sein, die Spannungen in der Straße von Hormus und der weiteren Region weiter anzuheizen", fügte er hinzu. Teheran sei bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.