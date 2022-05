Insektenschutz bis EU-Armee: Was sich Europas Bürger wünschen

Sie haben den Anzug gegen Radlerhosen getauscht und sind losgedüst: An die 2.000 Kilometer haben Martin Selmayr und Paul Schmidt im Vorjahr absolviert, an die 700 Gespräche geführt, mit Bürgermeistern ebenso wie mit Bergbauern – immer mit den Fragen im Gepäck: Was gefällt an der EU, was missfällt und gibt es konkrete Verbesserungsvorschläge?

Selmayr, der Vertreter der EU-Kommission in Wien, und sein Mitradler Schmidt, Chef der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), haben dabei ebenso die Probleme der Salzburger Almbewirtschafter mit Wölfen besprochen wie den Wunsch vieler Österreicher nach einer rascher reagierenden EU.