Was die Internetuser in Österreich über den Klimawandel wissen wollen

5. Welche Folgen hat der Klimawandel?

Die Folgen des Klimawandels sind vielfältig und betreffen sowohl die Gesellschaft als auch die Umwelt und Wirtschaft. Durch die steigenden Temperaturen schmilzt das Eis an den Polen, wodurch sich der Meeresspiegel erhöht und ganze Küstengebiete in Zukunft überschwemmt werden könnten. Auch in Österreich ist ein drastischer Rückgang des Gletschereises zu beobachten: Schnee könnte zur Seltenheit werden, was natürlich verheerende Folgen für den heimischen Tourismus hätte.

Dürren, Hitzeperioden und extreme Wetterverhältnisse werden durch die Klimakrise an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Dadurch verlieren Menschen nicht bloß ihr Hab und Gut, sondern im Extremfall auch ihr Leben. Millionen müssen in Zukunft ihr zuhause verlassen, die daraus resultierende Fluchtbewegung könnte soziale Spannungen auslösen. Andere Folgen sind Nahrungsmittelengpässe, schwindendes Grundwasser und eine erhöhte Gefahr von Pandemien.